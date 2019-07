Seminário aborda uso das tecnologias no setor do agronegócio

Um seminário aconteceu na manhã desta quarta-feira (31) para falar sobre a importância da agricultura digital nessa quarta revolução industrial que está acontecendo em vários setores da economia. O evento ocorreu na rua Dom Pedro II, no prédio 861. O debate foi comandado pela chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, Silvia Massruhá, que destacou a transformação digital na agricultura e também a indústria 4.0 voltada ao agronegócio. Além de Silvia, também estava presente o CEO da Eirene Solutions, Startup especializada no desenvolvimento de novas tecnologias para o setor agrícola, Eduardo Marckmann.

Segundo a chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, o Brasil hoje é um protagonista na agricultura mundial, sendo referência nas áreas de grãos, carnes, entre outros. Para o país manter esse protagonismo no senário internacional e também no mercado interno, o consumidor hoje é mais exigente, mais preocupado com nutrição, saúde e rastreabilidade. As novas tecnologias são uma forma de agregar os valores ao sistema produtivo e otimizar custos, além dessa redução de gastos, ela ajuda a manter a sustentabilidade econômica e também ambiental. “Agro 4.0 é uma influência da indústria 4.0, onde a agricultura é mais baseada em tecnologia de ponta e também conteúdo digital e conectadas, são esses os três principais pilares, uma agricultura que usa os dados da informação e conhecimento para tomar decisão”, comenta Silvia.

Segundo o gerente regional da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e também produtor rural, Oscar Kronmeyer, mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande vem do agronegócio, sendo assim é fundamental usar a tecnologia para tornar o setor ainda mais produtivo. “O Brasil tem uma vocação natural como país produtor de alimentos, e é evidente que a tecnologia que é transversal em todos os setores da sociedade tem que ser usada para alavancar a produtividade do agronegócio brasileiro”. “Tecnologia não traz só produtividade, traz mais sanidade, mais cuidados ambientais e sustentabilidade”, explica Kronmeyer.

Deixe seu comentário: