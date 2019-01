O Senac Informática está com inscrições abertas para o curso de Informática Profissional Office e Mobile. As aulas iniciam no dia 4 de fevereiro e acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. O curso, com duração de 120 horas, é para quem busca desenvolver habilidades profissionais para o uso do computador. Mais informações pelo telefone (51) 3288-7750.

