Senac Centro Histórico realiza formatura de cursos do primeiro semestre

No dia 22 de julho, das 18h às 20h, será realizada a formatura dos alunos dos cursos de Barbeiro, Cabeleireiro, Maquiador e Massagem do Senac Centro Histórico. A cerimônia será realizada no auditório da Faculdade Senac Porto Alegre, localizada na rua Coronel Genuíno, n° 130.

Os formandos irão proferir o juramento da profissão perante familiares, amigos e convidados. Participarão da solenidade de formatura, a diretora do Senac Centro Histórico, Daniela Corso Favaretto, coordenadores dos cursos, professores e funcionários homenageados.

Deixe seu comentário: