Senac marca presença na 3ª edição da Virada Sustentável

A 3ª edição da Virada Sustentável será realizada de 5 a 7 de abril de 2019, em Porto Alegre, e vai abordar temas como redução das desigualdades sociais, educação de qualidade, cidades sustentáveis, consumo responsável, água potável e saneamento, paz, justiça e instituições eficazes, e colaboratividade. O Senac-RS marcará presença com vários projetos inscritos. São eles:

Senac Comunidade: Projeto para promoção de pele saudável, protegida e sustentável (P’sS’s):

A atividade compreende em apresentar para o público em geral formas simples e sustentáveis de cuidados com a pele. As dicas podem ser seguidas para todos os tipos de pele como limpezas, esfoliações, tonificações, como manter a pele mais hidratada e saudável em todas as estações do ano, cada uma com suas especificidades, com os recursos que a natureza oferece. Serão utilizados recursos como borra de café, sementes de maracujá, mel puro, açúcar refinado, açúcar mascavo, farelo de aveia,chá verde, chá de camomila, pepino, babosa, abacate, argila preto, argila rosa, argila verde e água para a realização do projeto;

Inkludo:

Programa de Treinamento e Acolhimento (Desenvolvendo a ODS10). Vem com a proposta de um bate papo para trocas e experiências sobre inclusão com o público da Virada Sustentável 2019. Com o objetivo de empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra, teremos também uma atividade de sensibilização, a criação de uma persona de sucesso, onde o público terá a oportunidade de construir e desconstruir conceitos do senso comum a respeito da diversidade e inclusão;

Livremente:

Programa de troca de livros e conhecimento sustentável. Ação mútua com público visitante da Virada, através de troca de livros e conhecimento sobre a importância da leitura na hora de buscar seu destaque no mercado de trabalho. O Livremente possibilita dicas de leitura da estante e possibilidade de levar os livros para casa sem pagar nada por eles contribuindo com a reutilização;

Oficina de Eco-Bijus:

Serão realizadas atividades práticas de criação de colares com materiais descartados pelas indústrias de confecção da Grande Porto Alegre. São retalhos e sobras dos cortes das roupas, considerados resíduos têxteis. Estes materiais serão selecionados: separados por cores, tamanho dos retalhos, tipo de tecidos;

Horta Sustentável: um estoque vivo

O projeto propõe uma roda de conversa para dar dicas de cultivo a fim de produzir alimentos em casa garantindo a segurança do consumo sem agrotóxicos, economia e um semear de ideias que reforçam e ensinam a cidadania ambiental de modo prático, simples e inovador;

Sustainable Gereration Project (Projeto Geração Sustentável):

Informar nossos jovens e o público geral sobre a importância de uma geração sustentável. Por meio de um bate papo e de dinâmicas sobre o objetivo de desenvolvimento sustentável no qual o público é o maior protagonista da atividade;

Jardim Vertical:

Uma oficina em que os visitantes aprenderão o passo-a-passo de como montar um jardim vertical, bem como a apresentação dos benefícios de se ter plantas em qualquer ambiente e como pensar nessa ideia como uma fonte de renda;

E-trash:

Esse projeto propõe o descarte inteligente e prático de resíduos eletrônicos em parceria com uma empresa de Gestão de Resíduos. A ideia é destinar as peças que não são mais utilizadas ou estão extraviadas para o descarte ecologicamente correto, reduzindo a contaminação do solo pelo lixo e o acúmulo de sucata em locais indevidos.

Senac Centro Histórico: Experimentação às cegas:

Serão abordadas expressões de preferências de paladar, sabores e perguntas. Serve como uma vivência de se colocar no lugar do outro e vivenciar como é parte da vivência de uma pessoa com deficiência visual. Além disso, muitas pessoas confundem o amargo, ácido e o azedo, então é interessante abordar este tema em uma relação com o Inglês e Espanhol. De acordo com a proposta deste ano, a intenção do projeto é promover a redução das desigualdades, consumo responsável, educação de qualidade e agricultura sustentável;

Meditação / Reiki Xamânico:

A proposta é uma meditação guiada, seguida de aplicação Reiki Xamânico (opcional). O objetivo é trazer uma reflexão da real dependência do ser humano sobre o Planeta, o quê fazemos com ele e sobre trazer o amor para cuidar da natureza e da Terra.

Senac 24 Horas: Oficina lúdica para pessoas com deficiência:

A presença de tecnologias nos dias atuais permitem diversas possibilidades em relação a sua aplicabilidade. A proposta é utilizar essa variedade existente para promover o acesso à Informática para alunos PCDs e assim proporcionar um desenvolvimento de qualidade com ferramentas atuais e dinâmicas.

As realizações da Virada Sustentável em todo o Brasil são inspiradas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU. Esses objetivos representam hoje a melhor tradução do que é a sustentabilidade, trazendo esse conceito de forma clara para a sociedade e revelando sua natureza transversal nas mais diversas áreas do conhecimento humano.

Cada tema da Virada Porto Alegre 2019 está relacionado com um ou mais objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e foram escolhidos colaborativamente com o Conselho Consultivo do evento composto por representantes de diversos setores da cidade de Porto Alegre.

Deixe seu comentário: