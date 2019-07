O Senac Centro Histórico está com inscrições abertas para o curso Visual Merchandising. As aulas iniciam no dia 5 de agosto e serão realizadas nas segundas e quartas-feiras, das 18h45 às 21h45. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3226-2883. As inscrições podem ser feitas no Senac Centro Histórico, na rua Pinto Bandeira, 292, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: