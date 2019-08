Senac-RS participa do Espaço Juntos para Competir na 42ª Expointer

A 42ª edição da Expointer, que acontece de 24 de agosto a 01 de setembro, no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio, terá uma série de atrações para os visitantes em geral. Entre elas está o espaço do Juntos para Competir, já tradicional na maior feira agropecuária da América Latina, elaborado e executado por Farsul, Senar-RS e Sebrae RS, em parceria com FIERGS/Senai e Fecomércio/Senac. Na oportunidade, o Senac-RS participará da Vitrine da Carne, com o chef Bruno Ivanoff, e oficinas de harmonização de vinhos, com o sommelier Tiago Faccio.

Nesta edição da feira, o Juntos para Competir dará destaque para três cadeias produtivas: Vitivinicultura, Pecuária de Corte e Leite e Derivados. Novamente será reforçada a importância de trabalhar a cadeia produtiva dos produtos, com o conceito ‘Do Campo à Mesa’, valorizando aspectos como inovação, gestão, qualidade e importância da garantia de produção e bem-estar animal. Também serão abordados temas como a inovação no campo, além de poder apresentar aos visitantes histórias bem-sucedidas de empreendedores que cresceram e se desenvolveram participando do programa Juntos para Competir.

Excelência da carne gaúcha

A Vitrine da Carne Gaúcha é uma das atrações mais visitada da Expointer nos últimos dez anos e tem por objetivo valorizar a excelência da carne gaúcha. Comandada pelo chef Bruno Ivanoff, o público poderá acompanhar demonstrações de consultores em desossa e cortes de carnes, e apresentações de técnicos das associações de raças produtoras de carnes selecionadas. Nas oficinas eles ensinam, ao vivo, técnicas para desossa e apresentação de diferentes cortes e opções de preparo de carnes. São trabalhadas carcaças de ovinos, suínos e bovinos, conforme programação previamente divulgada. As demonstrações acontecem no Pavilhão Internacional, em frente à Praça Central. A Vitrine da Carne Gaúcha é uma iniciativa da Farsul e integra o espaço do Juntos para Competir na feira.

Confira outras atividades:

Transformação no campo

Cases de produtores rurais atendidos pelo Programa Juntos para Competir e informações técnicas sobre as cadeias.

Espaço produtos ícones gaúchos

Mostra dos produtos gaúchos que são destaque no estande: carne, vinho e queijo, com receitas de harmonização e informações sobre rastreabilidade dos produtos.

Startups

Empresas conectadas com as tecnologias e soluções voltadas para o agronegócio irão demonstrar produtos e serviços. Haverá interação com o público.

Arena Inovação

Conhecimento voltado para o campo. Desafio, pitches, talks e Like a Farmer, com batalhas envolvendo 24 startups voltadas ao agronegócio. As ideias de cada uma delas serão avaliadas por uma banca e as melhores irão avançar para as etapas seguintes, até que restem três classificadas.

Harmonização na mesa

Oficinas de harmonização de vinhos gaúchos, queijos Colonial e Serrano e doce de leite, no comando do Senac-RS, com o sommelier Tiago Faccio .

