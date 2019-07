Senador vai à Justiça para que Bolsonaro pague pelo uso do helicóptero da FAB por seus familiares

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) recorreu à Justiça Federal de Brasília para que o presidente Jair Bolsonaro pague o uso do helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira) por seus familiares para ir ao casamento do filho, Eduardo Bolsonaro, no Rio. O parlamentar ainda pediu providências da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o governo Federal pelo uso da aeronave para fins pessoais.

“O ato é ilegal, desrespeita os decretos que tratam da matéria. A Administração Pública só pode fazer aquilo que a Lei permite. No caso, a Legislação não permite o transporte de particulares para eventos privados às custas do erário”, afirmou o líder da oposição no Senado.

O decreto que regulamenta o uso de aeronaves da FAB autoriza o transporte, caso haja uma autoridade no mesmo voo – e, ainda assim, prevê o ressarcimento. As petições de Randolfe e da Rede pedem que o presidente ou ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, sejam condenados a ressarcir o valor gasto pela União no transporte dos parentes de Bolsonaro.

Os convidados fizeram o trajeto do aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, ao aeroporto Santos Dumont, na Zona Sul. Eduardo e a psicóloga Heloísa Wolf se casaram no dia 25 de maio deste ano, em Santa Teresa, no Centro da cidade.

O sobrinho de Bolsonaro, Osvaldo Bolsonaro Campos, filho de Maria Denise Bolsonaro, uma das irmãs do presidente, divulgou um vídeo de 24 minutos nas redes sociais em que mostra o grupo com trajes de festa a caminho do casamento de Eduardo em Santa Teresa, no Centro do Rio. Após a divulgação das imagens pela imprensa, o vídeo foi apagado. “Saiu a caravana do Vale do Ribeira direto para o Rio de Janeiro. Vamos, caravana”, disse Osvaldo no vídeo.

Ao ser questionado sobre o uso da aeronaves para fins particulares, o GSI confirmou o uso do helicóptero pela família de Bolsonaro e alegou “razões de segurança” para que o “presidente e familiares fossem transportados em helicópteros da Força Aérea Brasileira” para o casamento.

“Não gastei nada além do que já ia gastar”, diz Bolsonaro

Ao comentar o o uso do helicóptero da FAB por seus parentes, Bolsonaro afirmou que não gastou “nada além do que já ia gastar”. “Fui no casamento do meu filho. Minha família da região do Vale do Ribeira estava comigo. Eu vou negar o helicóptero e mandar de carro? Não gastei nada além do que já ia gastar”, afirmou Bolsonaro.

Ao se defender sobre o caso do uso do helicóptero, Bolsonaro disse que reduziu os gastos no cartão corporativo. Nesse momento, o presidente pediu a um auxiliar que entregasse o cartão e mostrou que ele ainda estava com a tarja de bloqueio.

