Sente dor na relação sexual? Uma em cada 10 mulheres sofre sem saber a causa

Um levantamento realizado pela Universidade de Glasgow, na Escócia, mostra que uma em cada 10 mulheres sofre com dor na relação sexual. A fisioterapeuta pélvica Débora Pádua, fundadora da primeira clínica especializada em vaginismo e dor na relação do Brasil, explica que, em alguns casos, a mulher até pode sentir um desconforto, mas dor é um fator que precisa ser investigado.

“O mais importante é que as mulheres saibam que nenhuma dor é normal e para todos os problemas femininos existe um tratamento adequado. As mulheres toleram bastante a dor e as pessoas negligenciam muito a situação relacionada ao sexo. Muitas só procuram um especialista quando a situação passa a ser insuportável”, explica.

Não existe uma causa única do vaginismo, a contração involuntária da musculatura pélvica pode acontecer por uma junção de causas físicas, como infecções, lesões ou relações dolorosas, e causas psicológicas, como traumas sexuais ou fatores religiosos. “O vaginismo pode aparecer em qualquer fase da vida e, muitas vezes, a valorização da virgindade, rigidez na educação sexual, uma primeira relação dolorosa, um parto traumático, ou mesmo uma relação dolorosa por qualquer outra razão, podem estar relacionados ao desenvolvimento do vaginismo”, ressalta Débora.

A especialista aconselha a sempre procurar um profissional para o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado. Existe inclusive fisioterapia especializado neste tipo de dor, em que a paciente tem alta e consegue se livrar das dores em poucos meses.

