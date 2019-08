Sequestrador de Washington Olivetto deve ser extraditado para o Chile

De acordo com informações divulgadas pelo portal RedeTV!, o ex-guerrilheiro chileno Maurício Hernández Norambuena, responsável pelo sequestro do publicitário Washington Olivetto, deverá ser extraditado nos próximos dias para o Chile.

Preso há 16 anos, ele cumpre pena de 30 anos no Brasil, mas já foi condenado por outros crimes, cometidos em 1991, no Chile. Em 1993, ele recebeu duas penas de prisão perpétua pelo assassinato do senador Jaime Guzmán, fundador do partido conservador União Democrática Independente (UDI), e pelo sequestro de Cristian Edwards, herdeiro do jornal El Mercurio.

No Brasil, foi um dos sequestradores de Washington Olivetto, que ficou no cárcere por 53 dias. A extradição foi autorizada na época pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o tempo de prisão no exterior não poderia passar de 30 anos, como prevê a lei brasileira. O Chile não aceitou as condições, tendo em vista que no país punições como a prisão perpétua e pena de morte são permitidas e previstas para os crimes dos quais Hernandez é acusado.

Em nota, o governo brasileiro informa que o país latino-americano abrirá mão de tais penas: “O Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que houve um comprometimento formal do governo do Chile com a não execução de penas não previstas na Constituição Brasileira. Dentre elas prisão perpétua e pena de morte”.

