Serginho Moah se apresenta no Royal Black Pub

Na próxima quinta-feira(12) o Royal Black Pub(Av. Túlio de Rose, 80 – Passo d’Areia, Porto Alegre – RS) da Dado Bier Bourbon Country une a voz e as canções de dois músicos de extremos opostos do país. Um de Alagoas, outro do Rio Grande do Sul. Serginho Moah, a voz marcante à frente do Papas da Língua que cantou para o mundo hits como: Eu sei, Um dia de sol e Vem pra cá, agora sobe ao palco do Royal Black Pub para interpretar os maiores clássicos da carreira do gênio Djavan, uma de suas maiores influências. Hits como: Se, Lilás, Sina e Mensageiro, tem presença garantida no setlist do cantor gaúcho.

Serviço/ Serginho Moah canta Djavan/ Royal Black Pub – Dado Bier Bourbon Country – Av. Túlio de Rose, 80 – Passo d’Areia, Porto Alegre – RS/ Quinta (12/09), às 20h/ Ingressos: a partir de R$ 25,00 – Antecipados em: Sympla.com/GxProduções/ Classificação: 13 anos (menor de 18 anos somente acompanhado dos responsáveis)

