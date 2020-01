Porto Alegre Serviço de Atendimento Móvel de Urgência treina voluntários no auxílio em parada cardiorrespiratória

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

A sede administrativa do Samu fica na Avenida Ipiranga, 3501 - em Porto Alegre. Foto: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está com inscrições abertas para treinamento de voluntários na realização de ressuscitação cardiopulmonar, a partir de cadastro no aplicativo True PCR – Coração no Ritmo Certo. São três datas de curso, com 20 alunos cada turma, nos dias 10, 16 e 28 de janeiro. Interessados devem preencher o formulário neste link e enviar e-mail para nep.samu@gmail.com escolhendo uma das datas. A capacitação é gratuita, mediante doação de alimentos não perecíveis ou material escolar para ações sociais do Samu.

O aplicativo cadastrará voluntários que possam ser acionados pelo Samu e atuem diante de situação de paradas cardiorrespiratórias no tempo do deslocamento da ambulância até o local da ocorrência. A primeira etapa do projeto consiste no cadastro dos voluntários. Depois, vem a fase de capacitação. “Capacitados, os voluntários receberão um código que habilitará o uso do aplicativo e permitirá o socorro a pacientes”, explica o coordenador do Samu, Marcos Mottin.

Na segunda etapa do projeto, será disponibilizada, em georreferenciamento, a localização dos desfibriladores externos automáticos (DEA). “No momento, mil pessoas, profissionais da área da saúde, estão aptas a utilizar o app. Eles serão os primeiros voluntários”, enfatiza o coordenador. Os voluntários serão acionados a qualquer momento, e quem estiver mais próximo de uma pessoa com parada cardiorrespiratória poderá realizar as manobras na vítima enquanto a ambulância do Samu se desloca até o local.

Datas e horários dos cursos:

10 de janeiro – 9h às 12h

16 de janeiro – 13h30 às 16h30

28 de janeiro – 9h às 12h

Local: Núcleo de Educação Permanente do Samu POA – Avenida Ipiranga, 3501, 3º andar

O aplicativo True PCR – Coração no Ritmo Certo está disponível no serviço de distribuição digital Play Store para telefones com sistema Android, que acionará os voluntários para realização de ressuscitação cardiopulmonar em vítimas de parada cardiorrespiratória até a chegada do Samu. Para o sistema IOS, o aplicativo estará disponível em meados de janeiro.

Para se tornar efetivamente voluntário, é necessário baixar o aplicativo True PCR no celular e manter o serviço de localização do smartphone ativado.

