Serviço: Trensurb terá operação especial para Grêmio e Juventude

Por conta da partida entre Grêmio e Juventude nesta quinta-feira, às 21h, na Arena, o Trensubr terá horário de funcionamento especial. As estações fecham no horário normal, exceto Anchieta, que permanecerá aberta até a 0h de sexta-feira a fim de atender o público na saída do jogo. Os trens prestarão serviço conforme a demanda, em ambos os sentidos, até o fechamento da estação. As demais estações funcionam apenas para o desembarque nesse período de operação especial.

A empresa recomenda que os usuários adquiram a passagem antecipada de ida e volta para agilizar o retorno. Vale lembrar que os bloqueios (ou catracas) do metrô aceitam os cartões de bilhetagem eletrônica SIM, TRI e TEU.

Linha Especial Futebol

A EPTC preparou esquema de trânsito e transporte para Grêmio x Juventude, nesta quinta (28), a partir das 21h, na Arena. A linha Especial Futebol circulará com sete ônibus, saindo do Largo Glênio Peres em direção ao estádio, a partir de duas horas antes da partida. O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448.

