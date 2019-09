Serviços da Seduc no TudoFácil deixarão de ser oferecidos a partir de outubro

O atendimento da Secretaria da Educação (Seduc) prestado no TudoFácil (avenida Borges de Medeiros, 521, Centro Histórico) será encerrado a partir de 30 de setembro. Os serviços oferecidos pela Seduc no local passarão a ser realizados no Departamento de Recursos Humanos da secretaria, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (av. Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas).

Os serviços oferecidos, até então no TudoFacil, envolve o recadastramento de ativos, comprovante de rendimentos para Imposto de Renda, auxílio funeral, informações sobre matrículas e escolas, entre outros. O horário de atendimento no novo local será de segunda a quinta-feira, das 8h30min às 12h, e das 13h30min às 18h, e na sexta-feira das 13h30min às 18h.

O atendimento no TudoFácil envolvendo outros serviços continuará sendo ofertado normalmente.

