Servidores da Prefeitura de Porto Alegre irão receber salário integral em julho

A prefeitura de Porto Alegre pagará integralmente a folha dos servidores nesta quarta-feira (31). Com o total de R$ 232,8 milhões, serão quitadas 100% das 34.264 mil matrículas. Segundo o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o pagamento vai sair em dia devido aos ajustes realizados pelo governo e as reformas estruturais aprovadas na Câmara de vereadores.

“Além do pagamento da folha, os valores que ingressam nos cofres municipais estão sendo direcionados para o atendimento de áreas prioritárias da cidade, como saúde e educação”, detalha Busatto.

O início dos parcelamentos dos salários dos servidores do município foi em junho de 2017 e a medida permaneceu até o mês de novembro. Os vencimentos voltaram a ser pagos em dia em dezembro de 2017 e se mantiveram regularmente até o final de junho do ano passado. Com exceção do 13º, que foi parcelado em dez vezes.

Deixe seu comentário: