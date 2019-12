Rio Grande do Sul Servidores da segurança protestam contra pacote do governo do Estado

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Com cartazes, apitos, faixas e cornetas, grupo percorreu o Centro de Porto Alegre Foto: EPTC/Divulgação Foto: EPTC/Divulgação

Servidores da segurança pública do Rio Grande do Sul realizaram nesta quinta-feira (05) um protesto pelo Centro do Porto Alegre contra o pacote do governador Eduardo Leite que muda a carreira do funcionalismo público.

Com cartazes, apitos, faixas e cornetas, um grupo formado por profissionais da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, entre outras corporações, tomou as ruas de Porto Alegre para demonstrar indignação contra as medidas propostas pelo governo estadual. Os manifestantes saíram de concentração na Praça Brigadeiro Sampaio, no Centro, e fizeram uma caminhada até a Praça da Matriz, em frente à Assembleia Legislativa.

Assim como as manifestações do magistério, cuja parte dos profissionais está em greve desde 18 de novembro, os militares também dirigem recados aos deputados, apostando que a eleição de 2020 deve influenciar para que votem contra o pacote. Com a movimentação, houve desvios nas ruas do centro de Porto Alegre.

