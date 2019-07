Servidores expulsos

Cento e dezenove servidores foram expulsos do funcionalismo público nos últimos sete meses pela prática de atos relacionados à corrupção. Além desses, de acordo com a Controladoria-Geral da União, outros 111 agentes públicos foram punidos por abandono, negligência, inassiduidade, acumulação de cargos e participação em gerência ou administração de sociedade privada. As sanções incluem cassações de aposentadorias e destituições de ocupantes de cargos em comissão. Desde 2003, mais de sete mil pessoas foram expulsas do serviço público.

Carne Fraca

Entre os demitidos, estão dois servidores envolvidos nas investigações da Operação Carne Fraca, deflagrada pela PF em 2017: Daniel Gonçalves Filho, ex-superintendente federal de Agricultura do Paraná e Maria do Rocio Nascimento, ex-chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Propina

As investigações revelaram diversos recebimentos de vantagens indevidas provenientes de frigoríficos sujeitos à fiscalização pelo Ministério da Agricultura no Paraná. Os servidores demitidos estão proibidos de voltar a exercer qualquer cargo público federal.

É cesta!

O Banco de Brasília (BRB) inicia hoje um programa inédito e audacioso. O presidente Paulo Henrique Costa vai anunciar o patrocínio oficial da instituição para as seleções brasileiras de Basquete masculina e feminina, além do Flamengo e da seleção de Brasília.

É 3 pontos!

E mais, as seleções vão transferir seu centro de treinamento para a capital federal. “Por isso estamos chamando de Projeto Brasília Capital do Basquete Brasileiro”, revela Paulo Henrique à Coluna. “O patrocínio da seleção envolve todas as modalidades, inclusive de base e olímpica.”

Nota 10

O BRB pretende estimular a prática da modalidade nas escolas públicas da capital com vistas também a ser um celeiro de talentos no esporte para os Jogos de Tóquio de 2020 e nas próximas Olimpíadas.

FGTS

Deputado Paulo Teixeira (PT-SP) classifica como “medida de curto fôlego” a liberação das contas do FGTS. O correto, diz o petista, seria pegar os recursos do FGTS e investir em moradia popular e em saneamento básico “para criar empregos para os 13 milhões e 400 mil desempregados”.

Ativos

A Secretaria de Governança do Patrimônio da União (SPU), órgão vinculado ao Ministério da Economia, finaliza um plano para a venda de imóveis da União até 2022. A pasta irá adotar modelo baseado em experiências internacionais na venda de ativos imobiliários públicos. A União tem atualmente mais de 750 mil imóveis.

Turismo

O senador e líder de Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho, está tentando fazer do deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) o novo ministro do Turismo em substituição ao atual Marcelo Álvaro, enrolado no laranjal do PSL.

Prefeitura

Bezerra quer levá-lo para o MDB de Pernambuco para disputar a prefeitura do Recife. O partido está em alta no Estado depois da indicação de Antônio Campos para a presidência da Fundação Joaquim Nabuco, nomeação que ninguém entendeu, pois se esperava alguém do PSL ligado a Luciano Bivar.

Palestra

Carlos Lupi, presidente do PDT, dá palestra hoje, na sede do partido em São Paulo, sobre “ser agente político” no curso Escola de Candidatos.

Estamos aí

É o título da biografia que a produtora e cantora Amanda Bravo, diretora de o Beco das Garrafas e filha de Durval Ferreira (1935-2007), começou a escrever sobre seu pai, em parceria com a fotógrafa Nildé Ferreira, viúva do músico.

ESPLANADEIRA

# A Academia Brasileira de Letras comemorou seus 122 anos de fundação no dia 18 de julho. Na solenidade, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançou o Selo Comemorativo em homenagem aos acadêmicos Machado de Assis e Joaquim Nabuco.

# O Museu Nacional da República recebe em sua área externa a exposição “Brasília: da edificação ao cotidiano”, promovida pela Embaixada da França, Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF), Aliança Francesa de Brasília e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

