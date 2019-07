Servidores que recebem até R$6.800 têm salário de junho quitado hoje

A Secretaria da Fazenda integralizou o salário dos servidores do Poder Executivo que recebem até R$6.800 líquido nesta quarta-feira (31). Este pagamento ainda é referente à folha do mês de junho. O Tesouro do Estado depositou mais uma parcela no valor de R$ 1.200 para os que ainda não tiveram todo o vencimento pago. O funcionalismo que recebe acima de R$ 6.800 terá seu salário quitado apenas no dia 12 de agosto.

Por sua vez, o pagamento da folha do mês de julho dos servidores do Poder Executivo deve iniciar somente a partir do mesmo dia. Desta vez, o Governo do Estado terá o encontro das folhas de junho e julho, no maior atraso de salários já enfrentado desde que o parcelamento começou, em julho de 2015, ainda no governo de José Ivo Sartori. Eduardo Leite, atual governador, ainda não divulgou o calendário de quitação dos salários de julho.

Hoje o Tesouro do estado também depositará a sétima parcela do 13º referente a 2018.

