Sesc Triathlon 2019 está com inscrições abertas no Rio Grande do Sul

O Sesc Triathlon 2019 está com inscrições abertas para a prova que acontece no dia 24 de novembro, em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. A competição, realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc com apoio da Prefeitura de Tramandaí, engloba três modalidades esportivas – natação, ciclismo e corrida e pode ser realizada tanto no individual quanto na modalidade revezamento.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro pelo site www.sesc-rs.com.br/triathlon, com taxas a partir de R$ 40. Mais informações no Sesc Tramandaí (rua Barão do Rio Branco, 69), pelo telefone (51) 3684-3736, no site www.sesc-rs.com.br/tramandai ou pela página do Facebook www.facebook.com/sesctramandai.

Com elevada qualidade técnica, o triathlon conta com um percurso de 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. As categorias são femininas e masculinas de Elite Sprint, Amador, Comerciário/Dependente, Mountain Bike, Paratriathlon e Revezamentos. Haverá também disputa de Duathlon com 5km de corrida, 20km para ciclismo e mais 1,6km de corrida, também no feminino e no masculino.

A Rede Pampa fará ampla cobertura do evento. No dia 24, a rádio Liberdade vai transmitir as provas ao vivo, a partir das 8 horas da manhã, com equipes espalhadas por todo o trajeto trazendo todos os detalhes e destacando os vencedores das diferentes categorias. Já o portal O Sul cobrirá a competição em tempo real, enquanto o Jornal O Sul vai publicar um caderno especial, no dia 29 de novembro.

Completando a cobertura multimídia, a TV Pampa apresentará reportagem no Jornal da Pampa de segunda-feira (25) e levará ao ar no dia 30 de novembro, a partir das 11h30min, um programa mostrando os melhores momentos da prova e entrevistas com os competidores.

SERVIÇO:

O que: Sesc Triathlon 2019 em Tramandaí

Quando: Data: 24/11 (Domingo)

Regulamento e percurso estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/triathlon

MODALIDADES:

Duathlon

Corrida 1 – Circuito de 1.666m – 3 voltas (5 km)

Ciclismo – Circuito de 4 km – 5 voltas (20 km)

Corrida 2 – Circuito de 1.666m – 1 volta (1.666m)

Triathlon

Natação – 750m

Ciclismo – 20km

Corrida – 5km

Inscrições até 20/11 pelo site www.sesc-rs.com.br/triathlon