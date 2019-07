Shawn Mendes nega namoro com Camila Cabello 

Os rumores de que Shawn Mendes e Camila Cabello estão namorando circulam há um bom tempo e ficaram mais intensos após a cantora e Matthew Hussey terem terminado seu relacionamento.

Os dois passaram o feriado de 4 de julho juntos e foram até vistos de mãos dadas. Daí, Cami apareceu na varanda do hotel com Shawn e foi ao seu show no dia seguinte, publicando uma série de stories no Instagram.

Claro que os fãs não deixam o assunto morrer e o cantor foi questionado por uma fã se ele está mesmo namorando Cabello e ele fez que “não” com a cabeça.

Confira:

