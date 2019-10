Shopping inaugura estacionamento neste sábado (05) com 570 vagas

A partir do dia 5 de outubro (sábado) quem for ao ParkShopping Canoas de carro ganhará mais uma opção de local para deixar o veículo. Será inaugurado o Estacionamento Anexo, com 570 novas vagas à disposição dos clientes. O local abrirá apenas aos finais de semana e feriados, das 9h30 às 22h, na Av. Sezefredo Azambuja Vieira, ao lado do shopping, próximo às entradas G e H. Apenas carros serão permitidos.

O Estacionamento Anexo conta com isenção de tarifa por 15 minutos e não possui convênio com as lojas Zaffari, Cobasi e Smart Fit. Após o período, a taxa tem o valor único de R$ 5, sem cobrança por tempo adicional de permanência. O pagamento deve ser realizado no local.

Com o novo espaço, o ParkShopping Canoas passa a somar 3.008 vagas de estacionamento.

Serviço / Estacionamento Anexo do ParkShopping Canoas/ Inauguração: 5/10/ sábados, domingos e feriados/ Horário: das 9h30 às 22h (retirada dos veículos até às 23h) / Valor: R$ 5 (isenção de 15 minutos) / Vagas: 570 (todas para carros)/ Estacionamento exclusivo para carros. Motos e bicicletas não serão permitidos.

