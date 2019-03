Shopping João Pessoa recebe exposição do IMAMA

O Shopping João Pessoa receberá por 30 dias, a partir das 17h desta sexta-feira (29), a exposição “IMAMA Love POA”. A atividade será no segundo piso, em frente ao Otto Café, com entrada franca. O evento iniciará com coquetel e música ao vivo com apresentação do cantor Jader Leal.

A exposição encontra inspiração na cidade e nas histórias de superação da série de estampas vestíveis da artista plástica Jeannine Krischke, a “Arte em movimento Porto Alegre: de cenário a personagem”. O trabalho será apresentado através de fotografias das peças, vestidas por pacientes, vitoriosas e voluntárias que participam ativamente do trabalho de conscientização do câncer de mama. As imagens são dos fotógrafos Laercio Lacerda e Sabrina Gabana.

Porto Alegre atualmente ocupa o segundo lugar no ranking das capitais com maior incidência de câncer de mama no Brasil. A luta pela conscientização e diagnóstico ágil da doença são temas frequentemente abordados pelo Shopping João Pessoa, que já apoiou diversas ações do IMAMA e também realizou eventos em parceria com o instituto.

