Shows gratuitos de jazz e blues invadem Gramado dias 26 e 27 de julho

Nesta sexta e sábado, dias 26 e 27 de julho, acontece o 1º Gramado Jazz & Blues Festival, que reunirá atrações locais e nacionais em shows gratuitos na Rua Coberta e em diferentes pontos da cidade, além do Wish Serrano Gramado, hotel oficial do festival. Grandes nomes dos estilos musicais, e revelações, vão fazer a trilha sonora de uma das cidades mais visitadas do Brasil durante os dois dias. A realização é da Secretaria da Cultura de Gramado/Prefeitura de Gramado, com idealização de Marilourdes Franarin, do Escritório de Produção, e curadoria de Bruno Melo, do Traga Seu Show.

“Quando pensei nas atrações do festival, quis valorizar os artistas e bandas que possuíam trabalho autoral relevante dentro destes dois estilos musicais, no país e, também, localmente, como artistas da Serra Gaúcha”, revelou Bruno Melo, curador. Segundo ele, outro ponto importante da curadoria foi buscar nomes de artistas mulheres para agregarem ao festival. “O homem sempre esteve presente neste cenário. Então, essa vontade de inserir mulheres artistas na programação já era um sonho antigo meu. E teremos presenças muito fortes e importantes no festival, o que nos deixa muito felizes” completa Bruno.

Entre os nomes de musicistas e cantoras está Bibí Blue. “O papel da mulher dentro do cenário musical tem muita representatividade, mas ainda escasso. Por incrível que pareça, ainda sofremos muito preconceito porque é um ambiente muito masculino”, afirma Bibí Blue. Para ela, o Gramado Jazz & Blue Festival está mudando esta história. “Eu fiquei muito feliz com o convite porque vi que o festival tem mulheres se apresentando no palco principal e em outros pontos da cidade”, completou ela que está acostumada a frequentar festivais.

A proposta do festival é envolver Gramado com o som de grupos de blues e jazz em locais diversos à partir das 11h e na Rua Coberta à partir das 17h. No Maggiore Lounge, bar do Wish Serrano Gramado, após o show da programação oficial, que iniciará às 21h, o palco ficará a disposição dos músicos para Jam Session.

“É um evento que nasce com qualidade não apenas para os gramadenses mas, também, para os turistas que visitam a região”, afirma o Secretário de Cultura de Gramado Alan Lino. De acordo com o curador, o festival é uma oportunidade para as pessoas conhecerem estes dois estilos que, ainda, não são muito difundidos no grande público. “É o momento destes estilos ganharem novos ouvintes e apreciadores. Queremos que as pessoas ouçam e tenham vontade de conhecer mais e mais destes estilos e dos artistas”, disse Melo. “Ter um festival de jazz e blues, e gratuito, em tempos onde a cultura não é valorizada, é muito relevante para que estes estilos cheguem ao maior número de pessoas”, afirmou Bibí.

O público vai conferir show de consagradas bandas como Pedro Veríssimo e Marmota (RS), Luciano Leães & The Big Chiefs (RS), Bibí Blue (RS) , além de músicos como Hique Gomez(RS) e Amilton Godoy, do Zimbo Trio (SP). Artistas da região e novas formações de Porto Alegre, selecionados através de edital, também integrarão a programação com o objetivo de fomentar a cena local.

São eles: Hard Blues Trio (Porto Alegre), Quarteto New Orleans (Caxias do Sul), Big Bill Blues (Gramado), Flavio Trino Trio (Porto Alegre), Como Vem Duetto (Gramado), Mamma Doo (Caxias do Sul), Best Dream (Canela), Mari Kerber & Ale Ravanello (Porto Alegre) e Rodrigo Bittelbrunn e Ianaê Régia (Porto Alegre). “É uma honra estar participando de um evento dessa grandeza, feito numa cidade que se propõe a fazer eventos de qualidade, participar deste casting com grande nomes, que tem Amilton Godoy, por exemplo, e outros amigos talentosos. Estou muito feliz”, disse Nicola Spolidoro.

Entre os locais de Gramado que receberão as atrações estão a Rua Coberta, que será o palco principal do evento, a Praça das Etnias, Praça Major Nicoletti, Lago Negro, Museu do Trem e Largo da Borges. As apresentações noturnas ocorrerão no Maggiore Lounge e Bar do Wish Serrano Gramado. O Centro Municipal de Cultura receberá as masterclasses.

SERVIÇO:

O que: 1º Gramado Jazz & Blues Festival

Quando: 26 e 27 de julho de 2019

Onde: Gramado (RS)

Siga o festival no Instragram: @gramadojazzblues

e no Facebook: www.facebook.com/gramadojazzblues

Deixe seu comentário: