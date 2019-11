Magazine Silvio Santos cancela gravação no SBT

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O apresentador não é visto fora de casa há cerca de uma semana Foto: Divulgação Silvio Santos acompanhou as gravações e o desempenho da filha à frente de programa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Silvio Santos, de 88 anos, não gravou, neste sábado (30), o quadro Jogo dos Pontinhos, do programa que leva seu nome no SBT, como é de praxe semanalmente. O apresentador não é visto fora de casa há cerca de uma semana. A última vez que esteve no SBT foi no dia 23, justamente para comandar o quadro já citado.

Na última quinta-feira (28), mesmo dia do velório de Gugu Liberato, ele também cancelou outra gravação. Vale lembrar que, apesar de ter enviado uma coroa de flores para o velório do antigo contratado, morto em um acidente doméstico, Silvio não compareceu a nenhuma das cerimônias de despedida de Gugu.

Especula-se que o apresentador está de repouso em casa e não foram divulgadas informações sobre o porquê dos cancelamentos ou sobre o estado de saúde de Silvio.​ Eles não devem, no entanto, afetar a grade da emissora, já que há programas inéditos já gravados para serem exibidos nas próximas semanas.

