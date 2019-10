Simers faz homenagem do Dia do Médico nos dias 16 e 17 de outubro

Com a intenção de homenagear a categoria, o Simers preparou uma série de atividades em antecipação ao Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro. Serão promovidos eventos em quatro cidades pelo Rio Grande do Sul entre os dias 16 e 17 de outubro. Além de Porto Alegre, outros três municípios do interior irão sediar solenidades: Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria.

As cerimônias do Dia do Médico Simers visam enaltecer a essência do que significa ser médico, refletindo no comprometimento e nas perspectivas de profissionais que são referência para todas as gerações.

O Simers fará também uma homenagem no evento da Capital em memória dos cinco jovens médicos (André Augusto Barrionuevo, Cláudio Ataíde Lança, Jackson Ávila, Jean Carlo Kohmann e Marcos Stédile) que faleceram em outubro de 1997 na queda de uma aeronave com destino a Chapecó (SC) para a captação de órgãos em um paciente com morte cerebral.

Eventos Dia do Médico Simers

Passo Fundo será o primeiro município a receber as comemorações do Dia do Médico neste ano, com evento no 16/10, quarta-feira. Representando o Simers na solenidade, estará o presidente da entidade, Marcelo Matias. No dia seguinte, as demais cidades receberão as comemorações.

Todos os eventos são gratuitos e todos os médicos são bem-vindos.

Serviço

16/10 – Passo Fundo/ 20h/ Casa do Bosque (R. João Biazus, 406)/ Homenagem ao Drs. Rudah Jorge e Rosemar Stefenon

17/10 – Santa Maria/ 20h/ Hotel Itaimbé (R. Venâncio Aires, 2741)/ Homenagem ao Dr. Waldir Veiga Pereira

17/10 – Pelotas/ 20h/ Restaurante Chu (R. Andrade Neves, 3800)/ Homenagem ao Dr. Lori da Rosa Krusser

17/10 – Porto Alegre/ 19h30/ Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (Av. Independência, 270) / Homenagem ao Dr. Manoel Luiz Soares Pitrez Filho