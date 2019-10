O governador gaúcho Eduardo Leite prestigiou a festa alusiva aos 70 anos de fundação do Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul), na noite de segunda-feira. Realizado na sede da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, o evento também marcou a posse do engenheiro Aquiles Dal Molin Júnior para mais um mandato à frente da entidade.