Sistema Fecomércio-RS inaugura em Alegrete mais um Espaço Sesc voltado à saúde e bem-estar. Cerimônia acontece no próximo dia 5

A comunidade de Alegrete terá, a partir de 05 de novembro, um incentivo a mais para a prática de atividade física e cuidados com a saúde. O Sistema Fecomércio-RS inaugura na cidade mais um espaço Sesc destinado ao bem-estar com destaque para duas piscinas térmicas, uma adulta mediando 16mX10,5m e outra infantil com dimensões de 5mX3m. Entre as opções de atividades abertas a toda comunidade estarão: nado livre, hidroginástica e aulas de natação para idades a partir de 04 anos. O espaço com total de 617,18 m², está localizado na Rua Dr. Lauro Dorneles, número 853 e contará também com Estúdio de Pilates e em breve com o Espaço Sesc Mais Saúde com serviços de Massoterapia, Psicologia e Nutrição.

As inscrições para uso dos nossos serviços estarão abertas a partir de 05 de novembro, no local e no Sesc (Rua dos Andradas, 71). No novo local, a expectativa é atender em média 1,1 mil pessoas todos os meses.

A solenidade de inauguração do novo espaço será na segunda-feira (04/11), às 19h, com a presença de autoridades, imprensa e convidados. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-2129, no site www.sesc-rs.com.br/alegrete e na página www.facebook.com/sescalegreters.

Inauguração do novo espaço Sesc em Alegrete/ 04 de novembro/ 19h/ Avenida Dr. Lauro Dorneles, 853/ Evento destinado a autoridades, imprensa e convidados

Abertura do novo espaço para o público/ 05 de novembro/ De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 21h; sábado, das 08h às 12h; e domingo, das 15h às 19h/

Atividades já disponíveis no local/ Nado Livre/ Aulas de natação/ Hidroginástica/ Pilates aparelho

Em breve: Massoterapia, Psicologia e Nutrição