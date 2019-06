Site de músicas Genius acusa o Google de usar seu banco de dados sem autorização

O Google foi acusado de uma irregularidade que ele mesmo costuma denunciar a respeito de outros sites: copyright. Recentemente, o site de músicas Genius relatou, com provas, que o gigante das buscas está usando o seu banco de dados de forma não autorizada. As informações são do portal Tudo Celular.

Quem está usando o Google há mais de 4 anos sabe que em 2016 a empresa de Mountain View realizou uma atualização no seu mecanismo de buscas para facilitar o acesso a letras de músicas que são pesquisadas diariamente no site, possibilitando até mesmo acessar o clipe e o áudio em serviços de streaming especializados.

Entretanto, não era dito explicitamente de onde era puxada a letra da canção, levando muitos a crerem que a empresa realizava uma busca e criava o próprio banco de dados com as músicas, só que não. O site Genius, que é especializado em postar notícias e letras de diversos artistas percebeu que o seu sistema estava sendo copiado sem autorização e começou a realizar algumas mudanças propositais para confirmar suas suspeitas.

Como tinham quase certeza de que era o banco de dados deles que fazia parte dessa área de busca rápida do Google, o Genius fez algumas mudanças nas acentuações usadas nas letras, onde alternavam entre o uso de apóstrofos retos e curvos, realizando um trabalho de formiguinha para criar uma espécie de marca d’água.

Analisando cada pontuação modificada, o site de músicas identificou mais de 100 instâncias iguais, e isso fez com que eles entrassem em contato com a gigante das buscas para saber se poderiam realizar alguma espécie de acordo, tanto em 2017 quanto este ano.

Porém não receberam nenhuma resposta, o que pode até mesmo acarretar em um processo, ação que não pode ser efetuada diretamente porque as letras são compostas por terceiros e somente seria válido usar a alegação a respeito do banco de dados, que está sendo usado ilegalmente.

O Google se pronunciou sobre o assunto, mas não admitiu qualquer culpa no uso irregular das letras, alegando que o uso é licenciado por diversas fontes.

“As letras exibidas nas caixas de informações e nos painéis do conhecimento na Pesquisa do Google são licenciadas de várias fontes e não são extraídas de sites na Web. Levamos a qualidade dos dados e os direitos dos criadores muito a sério e responsabilizamos nossos parceiros de licenciamento termos do nosso contrato. Estamos investigando esse problema com nossos parceiros de dados e, se descobrirmos que os parceiros não estão mantendo boas práticas, encerraremos nossos contratos”, disse o Google.

