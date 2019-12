Porto Alegre Site do IPTU registra mais de 200 mil acessos em três dias

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Desconto de 10% é para pagamento até o dia 3 de janeiro de 2020 Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

O desconto de 10% oferecido aos contribuintes que pagarem antecipadamente o IPTU 2020, até 3 de janeiro, tem gerado alta procura por informações no site do IPTU e já supera a expectativa da SMF (Secretaria Municipal da Fazenda).

Desde a última sexta-feira (20) foram registrados 200.633 acessos à página principal e 121.629 acessos à página com link para emissão de guia. A Loja de Atendimento da Fazenda também recebe um grande número de pessoas: 1,3 mil contribuintes por dia. Normalmente, a média é de 800 pessoas/dia.

Para o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, o desconto de 10% é vantajoso e o site é o mais transparente do País. “O contribuinte consegue tirar suas dúvidas e ser bem esclarecido sobre como funciona o novo IPTU”, diz.

Entre os serviços no site estão a Geração da guia do IPTU; Entenda o Cálculo, para que o cidadão verifique o detalhamento do valor do seu IPTU; Saiba mais, com perguntas e respostas para dúvidas frequentes, além do IPTU nos Bairros, que traz uma tabela com a arrecadação e inadimplência por bairro.

Guias pelos Correios

As guias de pagamento começaram a ser enviadas pelos correios nesta segunda-feira (23), mas podem ser acessadas no site informando a inscrição do imóvel. Para obter a inscrição, basta informar o CPF do proprietário e o número do imóvel.

Rede bancária

Bancos conveniados com a prefeitura (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Citibank, Itaú, Santander, Sicredi, Banco Original) e lotéricas.

Funcionamento da Loja de Atendimento

Na terça-feira (24), o atendimento aos contribuintes será das 9h às 11h30min, exclusivamente para a emissão de guias de IPTU. Na terça-feira (31), não haverá expediente. Nos demais dias úteis o atendimento será normal, das 9h às 16h.

