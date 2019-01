Candidatos do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) relatam lentidão no site e dificuldade para fazer as inscrições, abertas nesta terça (22). Por meio da nota do Enem, estudantes disputam 235.461 vagas em 129 instituições públicas de ensino. Eles têm até esta sexta (25) para participar. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que a lentidão ocorreu “devido ao grande número de acessos”.

