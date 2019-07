Um casal foi preso nesta quinta-feira (4) suspeito de ter matado uma jovem, de 23 anos, em Primavera do Leste (MT). Thais Mara dos Santos Gomes, de 23 anos, foi encontrada sem vida com uma faca cravada no braço. A filha dela, de 4 meses, estava viva ao lado do corpo da mãe. Os suspeitos são a sogra da vítima, Marta Moraes Alves, de 50 anos, e o marido, Daniel Cirilo, sogro de Thais.