Soldera, Rincon e Tradição fazem bonito na pista dos rústicos

As cabanhas Soldera, de Panambi (RS), Rincon del Sarandy, de Uruguaiana (RS) e Estância Tradição, de Santa Vitória do Palmar (RS), levaram os grandes campeonatos de animais Angus Rústicos da Expointer 2019 em uma tarde de sol e arquibancada lotada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com a presença de criadores de diversas regiões, o julgamento foi comandado pelo jurado argentino Lucas Lagrange, que ficou satisfeito com a qualidade do que viu em pista.

A Cabanha Soldera consagrou-se entre as fêmeas ao vencer tanto a disputa de ventres PO quanto PC. Entre os animais Puros de Origem, a propriedade dos Irmãos Soldera venceu com o lote 11 (tatuagem TE7212, TE7190 e TE7191). Pertence ao lote a melhor fêmea PO da exposição, o ventre de tatuagem TE7212. O criador Dilvani Soldera reconheceu que a disputa estava acirrada porque os lotes eram similares em termos de genética. “O que fez a diferença foi o preparo”, pontuou o criador, que agradeceu o empenho de todos os funcionários e parceiros para obter a conquista. O título de reservado foi para a Cabanha Recalada, do criador Fábio Ruivo, de Capão do Leão (RS) com o lote 8 (tatuagens 109, 104, 87). O criador também conquistou o terceiro melhor lote de fêmeas PO com os exemplares do lote 1 (tatuagem 169, 165, 152).

Nas fêmeas PC, deu Soldera novamente com destaque ao lote 13 (tatuagens 7026, 7127, 7093), que sagrou-se grande campeão, e ao de número 12 (tatuagens 8385, 8314 e 8255) que ficou como reservado. A melhor fêmea PC da Expointer é Soldera 7026 New Direction, do lote 13, da Cabanha Soldera.

Mas foram os machos rústicos que ganharam o coração do jurado Lucas Lagrange. Tanto os machos PO quanto os PC sobressaíram pelo potencial carniceiro e fenótipo, exatamente o que se espera hoje da Angus. “São reprodutores muito bons e similares, machos bem estruturados”, pontuou o jurado.

Entre os touros PO, a vitória foi para a Cabanha Rincon del Sarandy, de Uruguaiana (RS), com o lote 22 (tatuagens TE3280, TE3286, TE3291). Vem do trio o melhor macho PO de Esteio: o touro Rincon TE 3291 Resource del Sarandy. “Vencer é sempre um sentimento recompensador”, comemorou o criador Ignacio Tellechea. O trio foi preparado na propriedade do parceiro Cireno Callegaro, em Santiago (RS), a partir de embriões da Rincon e estavam em recria. Agora, os animais vão para Uruguaiana para oferta no leilão Selo Racial, em 25 de setembro. O trio reservado de grande campeão foi o do lote 21 (tatuagens 4325, 4303 e 4309), da Cabanha Cantagalo, de Quaraí (RS), de Carlos Renato Ferreira. O terceiro melhor trio é o 19 (tatuagens TE 21, 84, 78) pertence à Cabanha Recalada, do criador Fábio Ruivo.

Na disputa de machos PC, a vitória foi para Santa Vitória do Palmar (RS). A Estância Tradição, da Parceria Rotta Assis, trouxe apenas três animais a Esteio e levou o campeonato com os exemplares do lote 25 (2450, 2408, 2400). Segundo o criador Rogério Rotta Assis, com a dificuldade das pastagens na região, o preparo não ficou dentro de seus padrões de exigência. “Eles não estavam como o tipo de animal que gosto de trazer, mas o jurado reconheceu o exemplar que tem funcionalidade, que vai ser pai”. O trio reservado de grande campeão é o de número 24 (tatuagens 259,235, 233) da Estância Três Marias, de Francisco Azambuja Amaral, de Santa Vitória do Palmar (RS). O melhor macho PC é o reprodutor Tradição 2450, da Estância Tradição.