Futebol Solidariedade toma Beira-Rio: Amigos de Guerrero vencem confronto do Lance de Craque

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

O grande idealizador do Lance de Craque, D'Alessandro. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Época de férias… Beira-Rio vazio. Negativo. A solidariedade foi quem entrou em campo neste sábado. Técnicos, atletas, ex-atletas todos em busca do mesmo objetivo: sem competição, só ajudar o próximo. D’Alessandro é o idealizador do Lance de Craque. O jogo beneficente que acontece todo ano, mobilizou o atleta mais uma vez. Esta é a sexta edição. “Poder ajudar pessoas que precisam, pelo menos para ter uma alegria no final do ano.” Foi essa a motivação expressa pelo craque após o jogo.

Solidariedade e Esperança entraram em campo. O placar? 8 a 5 para o Esperança, time de Guerrero. Várias estrelas fizeram a festa acontecer. Entre elas estavam Alex, Douglas, Perdigão, Rafael Sobis, Taison, Loco Abreu, Danrlei, Taffarel, Rubem Paz… Disposição para eles não faltou. Lances inusitados, brincadeiras e muitos gols rechearam a tarde de quem esteve lá para ver a festa.

O primeiro tempo foi recheado de gols: 4×3 para o solidariedade, equipe de D’Alessandro. Os gols do time foram marcados por pelo próprio D’Ale, Recoba, Taison e Forlán. Já o time Esperança, de Guerrero, marcou também marcou com o próprio 9, Marcelo Moreno e Bruno Guimarães.

Já no segundo tempo, o time Esperança virou. Foram feitas também muitas substituições. Os gols foram marcados por Rafael Sóbis, Loco Abreu (2x), Guerrero e Alex. O time de D’Ale descontou com Ruben Paz. A segunda etapa também foi marcada por muitos aplausos. Ao entrar, Perdigão foi ovacionado por todos os torcedores presentes. Ele retribuiu com acenos e muitas brincadeiras dentro de campo.

Mas quem pensa que o placar importa está enganado, a torcida ajudou dentro e fora de campo: foram 15.560 pessoas. Dentro, com muita alegria e disposição. Fora, com a ajuda que agora beneficiará entidades.

