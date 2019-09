Somos todas as eficiências! Dia do Surdo é comemorado no Senac Comunidade

Amanhã, dia 26 de setembro, é comemorado o Dia do Surdo e da Inclusão Social e Profissional das pessoas com deficiência. Por isso, o Senac Comunidade, juntamente do Programa Senac Diversidade e dos comitês MotivAção e PeDuc realizarão diversas atividades para a disseminação e fomento da cultura surda para alunos e colaboradores.

Sob a supervisão do docente Márcio Oliveira, a turma do curso de Aprendizagem em Serviços de Telemarketing, do Senac Comunidade realizará três palestras sobre curiosidades da cultura surda e uma oficina de libras e vídeos interativos.

O evento é gratuito e acontece das 8h30 às 11h, no saguão da escola, localizada na rua Cel. Genuíno, nº 39 – Centro Histórico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3221-3764.

Deixe seu comentário: