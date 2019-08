SPR comemora 22 anos descommoditizando

A SPR completa 22 anos neste mês de agosto embalada pelos bons resultados do primeiro semestre e a conquista de três novas contas. A agência contabilizou 17% de crescimento nos seis primeiros meses de 2019 em comparação ao mesmo período do último ano. Somada à performance positiva dos números, no mês do aniversário agrega à carteira de clientes três importantes contas: a Artecola, referência em adesivos e laminados especiais para aplicações nos mais diversos setores da indústria, como calçadista, moveleiro, papel e embalagem, automotivo e construção civil, com atuação multinacional e matriz em Campo Bom/RS; a Sociedade Brasileira de Dermatologia Capítulo RS (SBDRS); e o QuintoAndar, plataforma de aluguel de imóveis residenciais que está presente em mais de 20 cidades do Brasil com o propósito de simplificar o processo de locação, conectando proprietários e inquilinos de um jeito prático e seguro.

Para a Artecola, a agência tem como missão inicial fazer um estudo de branding para o reposicionamento da marca, trabalho que será apresentado em primeiríssima mão na convenção da empresa, agendada para o início de setembro. Já para a Sociedade Brasileira de Dermatologia Capítulo RS, a SPR realizou um diagnóstico e plano estratégico da marca. Como sequência desta entrega estratégica será colocada nas ruas uma campanha que valoriza o trabalho dos médicos dermatologistas. Com previsão de lançamento para 15 de agosto, a campanha inclui peças que serão veiculadas nos meios out of home, rádio, internet e jornal. E para o QuintoAndar, a SPR criou campanha para jornal, rádio e out of home.

“Estamos muito felizes com nossas conquistas e com nosso crescimento. Sempre acreditamos na melhoria contínua e que a cada dia desta jornada de 22 anos teríamos que estar melhores e mais preparados que no dia anterior. Vale ressaltar também que sempre tivemos convicção que entregar estratégia e criatividade é a única forma de prosperar no atual cenário hipercompetitivo de mercado”, afirma Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Deixe seu comentário: