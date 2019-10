SPR conquista a Gaúcha TecPar

A Gaúcha Tecnologia e Participações S/A – Gaúcha TecPar, holding de investimentos em tecnologia com sede em Porto Alegre, detentora das marcas Ávato, Amigo, Bereit, GPSNet, Guaiaca, Safety Cables e Via, passa a contar com a expertise e o know-how da SPR. A agência passa a ser responsável pelas estratégias de branding e de design das marcas do grupo e também pelas campanhas institucionais.

Juntas, SPR e Gaúcha TecPar irão desenvolver estratégias e campanhas para fortalecer as marcas da holding, que nasceu em 2016 com o objetivo inicial de aportar recursos na empresa Ávato (que opera com serviços de rede, internet, cloud e infraestrutura de TI voltadas para o mercado B2B), da qual possui o controle acionário. A partir deste investimento, ampliou a visão para também investir em outras empresas de TI e Telecom, dentro da área estratégica de abrangência, tendo como propósito a inovação, solidificação e crescimento mercadológico das empresas em que investe, com foco no estado do Rio Grande do Sul.

“Vamos contribuir com estratégia e criatividade para que as marcas da Gaúcha TecPar performem ainda melhor”, afirma Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Essa é a sétima nova conquista da SPR em 2019, entre elas o Canoas Shopping e o Senar-RS.