Sthefany Brito e o empresário Igor Raschkovsky se separam após um ano de casamento

A atriz Sthefany Brito, de 32 anos, e o empresário Igor Raschkovsky, 30, estão se separando. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o divórcio dos dois acontece de forma amigável e alguns amigos até apostam na reconciliação do casal.

Os dois se casaram há pouco mais de um ano, em uma cerimônia íntima em Montalcino, na Itália. Antes disso, eles haviam namorado por sete anos e já estavam morando juntos.

Esse é o segundo casamento de Sthefany, que se separou do jogador de futebol Alexandre Pato em 2010, depois de nove meses de união. Na ocasião, ela havia largado a carreira no Brasil para morar com o marido na Itália, o que provocou algumas críticas à atriz.

“Apontar o dedo é tão mais fácil do que você tentar olhar com carinho para a situação, mas eu acho que, hoje em dia, essas pessoas que me julgaram seriam julgadas. Temos uma união maior, mais empatia. É entender antes de julgar e dar opinião”, disse ela.

A atriz esteve recentemente no elenco da novela “Jezabel” (Record, 2019), vivendo a israelita Raquel, uma mulher com personalidade e ideias muito à frente do seu tempo. “Adoraria dizer que as mulheres se identificam com ela, mas não. Adoraria que ela fosse feminista, ativista, ela tentou. Eu tentei muito por ela.”