Substituto de Cortez, Juninho Capixaba revela conversa com Renato e busca por evolução na parte defensiva

Com a preservação de Bruno Cortez, por conta de um problema sofrido nas costas, Juninho Capixaba ganha a chance de assumir a titularidade na lateral-esquerda. O jogador, que disparou como artilheiro do time no início da temporada, afirmou, em entrevista coletiva, que vem trabalhando para aprimorar a parte defensiva.

“Tenho trabalhado bastante a parte defensiva. O Renato tem trabalhado bastante comigo. Tenho melhorado, inclusive”, declarou Juninho após o treinamento desta quinta-feira.

A derrota para o Palmeiras, na última terça-feira, ainda segue em pauta em clube, mesmo com o compromisso no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O elenco que se prepara para encarar o Athético-PR, no sábado, na Arena, divide as atenções já pensando na decisão da volta das quartas de final, na próxima semana, em São Paulo.

“No jogo daqui tivemos um golpe de surpresa. Nosso time conseguiu impôs o ritmo. A gente vai jogar contra um dos melhores times do Brasil, que tem investido bastante. Vai ser um jogo muito difícil. Temos que errar pouco e chegar lá e ser decisivo”, analisou o lateral-esquerdo.

Com a necessidade de marcar gols tanto para somar pontos no Campeonato Brasileiro, bem como, para reverter a desvantagem do 1 a 0 no primeiro jogo da Libertadores, Juninho atenta para a importância do grupo ser decisivo na hora da finalização. “Vemos nossos atacantes marcando gols, isso não tem nos preocupado. Temos que chegar ali e ser decisivos.”

Nesta sexta-feira, o técnico Renato Portaluppi comanda a última atividade antes do enfrentamento pelo Brasileirão. Grêmio e Athlético-PR se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena.

