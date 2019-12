Acontece Sunset Experience: Park Offices inaugura rooftop em local estratégico e com a mais bela paisagem da capital gaúcha

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Park Offices Menino Deus, localizado na avenida Padre Cacique, 122, de frente ao Rio Guaíba e ao Parque Marinha do Brasil. Foto: Nilo Dias/Divulgação Foto: Nilo Dias/Divulgação

O cartão postal de Porto Alegre, o lindo pôr do sol da capital, é o cenário natural do rooftop do novo empreendimento de salas comerciais da Competence Incorporadora, o Park Offices Menino Deus, que terá inauguração nesta terça-feira (10), a partir das 17h30. Localizado na avenida Padre Cacique, 122, de frente ao Rio Guaíba e ao Parque Marinha do Brasil, o edifício de salas comerciais apresenta ao público um de seus diferenciais num encontro aprazível com conteúdo e atrações gastronômicas e culturais, mostrando o espaço privilegiado do edifício projetado para profissionais que buscam o local ideal para negócios e bem-estar no dia a dia.

Os convidados serão brindados com um Talk Especial de Paulo Chiele sobre o “Mercado do Luxo” e o olhar do luxo nos novos empreendimentos imobiliários da atualidade. Além do bate-papo com o especialista, o final de tarde terá show com a banda de jazz SR Trio, DJ, ceviches, drinks e finger food. A proposta dos organizadores é apresentar o novo empreendimento e o aprazível rooftop, que traz possibilidade de se ter um local de trabalho único que oferece qualidade de vida e praticidade pela localização central e seu entorno.

O Park Offices é um edifício de sete pavimentos e 40 salas comerciais modeláveis de 34m2 a 319m2 (andar inteiro) com localização privilegiada. Além de estar voltado à área mais bela da cidade, ele está situado ao lado do Hospital Mãe de Deus, perto de importantes edifícios do Judiciário, bancos, shoppings, restaurantes, entre outros estabelecimentos. O projeto também prima na segurança com catracas e identificação monitorada, acesso facilitado à portadores de necessidades especiais, garagem rotativa terceirizada e sustentabilidade pelo reuso de água da chuva e a instalação de placas de energia fotovoltaica pensadas à economia de seus condôminos e ao meio ambiente. O projeto arquitetônico é inspirado no que há de mais moderno em edifícios comerciais projetados a profissionais que entendem que o ambiente de trabalho deve ser mais do que um simples escritório.

Serviço

O quê: inauguração rooftop Park Offices

Quando: 10/12 – terça-feira

Horário: a partir das 17h30

Onde: Park Offices Menino Deus – Av. Padre Cacique, 122

