Supremo retoma julgamento sobre dados fiscais e bancários sigilosos; acompanhe ao vivo

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Supremo analisa se dados detalhados podem ser compartilhados por órgãos de inteligência sem autorização judicial Foto: Carlos Moura/SCO/STF . (Foto: Carlos Moura/SCO/STF) Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) retomou nesta quinta-feira (28) o julgamento sobre o compartilhamento de dados bancários e fiscais sigilosos por órgãos de inteligência com o Ministério Público e as polícias. Seis ministros já votaram; faltam os votos de mais cinco.

A maioria do STF já votou a favor de confirmar a validade dos repasses pela Receita Federal e pela UIF (Unidade de Inteligência Financeira), antigo Coaf, com órgãos de investigação. Ainda há, no entanto, dúvida sobre o principal ponto do julgamento: qual a extensão do que pode ser repassado de dado sem a necessidade de uma autorização da Justiça.

O julgamento será retomado com os votos de: Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Se não houver tempo hábil para a conclusão do julgamento nesta quinta-feira, a decisão poderá ser adiada para semana que vem.

Acompanhe ao vivo:

