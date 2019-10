Suspenso, Bruno Fuchs não enfrenta o Athletico; Rodrigo Moledo pode voltar a titularidade

O técnico Zé Ricardo não terá o zagueiro Bruno Fuchs para a partida contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (31), às 21h30min, no Beira-Rio, adversário desta 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o time pode ter o retorno de Rodrigo Moledo. O defensor, que estava em recuperação, deve retornar a titularidade na partida. As informações são da Rádio Grenal.

Fuchs foi advertido com o terceiro cartão amarelo, no último sábado (26), na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova. Assim, cumprirá suspensão automática na rodada de meio de semana.

Para suprir a posição, Rodrigo Moledo é visto com grande expectativa. O zagueiro, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, está recuperado. O atleta já tem feito treinos específicos no CT (Centro de Treinamento) Parque Gigante e pode ter sua volta aos gramados na partida desta quinta-feira.

Após a vitória em Salvador, o grupo de jogadores voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (28). Patrick e D’Alessandro também voltaram a ficar à disposição do grupo após cumprir suspensão.

Com os três pontos conquistados, o colorado chegou aos 45 pontos e chegou a quinta colocação. A reedição da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, ocorre nesta quinta-feira, às 21h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.