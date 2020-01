Porto Alegre Suspenso sorteio para a definição de vagas do Brechocão

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

O sorteio que definiria as vagas para os boxes do evento Brechocão, programado para a manhã desta sexta-feira (24), foi suspenso para a apreciação dos recursos apresentados. O edital de chamamento público para o Cadastro de Protetores e Entidades Protetoras de Animais da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) refere-se ao período compreendido entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021. Uma nova data será definida após a apuração dos recursos pela Comissão de Avaliação.

O Chamamento Público segue o que dispõem as leis federal nº 8.666/1993, municipal nº 12.066/2016, e os decretos municipais nº 18.403/2013 e nº 17.986/2012. O aviso de suspensão está publicado na edição desta sexta-feira do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre).

