â€˜SutiÃ£ Rosaâ€™: Fleury Medicina e SaÃºde lanÃ§a projeto social pela prevenÃ§Ã£o da saÃºde da mulher e do cÃ¢ncer de mama

Em um mundo cada vez mais conectado e com o acesso e volume de informações muitas vezes ao alcance de um clique, o Fleury Medicina e Saúde reforça seu engajamento a favor da saúde feminina com o lançamento da campanha Temporada da Mulher, que visa à conscientização das mulheres com o cuidado com sua saúde a partir do conceito ‘Saúde é Poder’, expresso nessa iniciativa pela hashtag #saúdeépoder. A primeira ação da Temporada é o projeto de ênfase social ‘Sutiã Rosa’.

Buscando ampliar ainda mais a conscientização sobre a importância da prevenção da saúde e ao câncer de mama, o Fleury apresenta em primeira mão o ‘Sutiã Rosa’, ação educacional e com ênfase social criada para sensibilizar meninas de 16 a 25 anos a incorporarem os cuidados com a saúde desde cedo, ao mesmo tempo em que influenciam mulheres adultas. O instrumento dessa ação será um sutiã, cujo primeiro protótipo foi validado pela liderança médica do Fleury, com estampa conceitual demonstrando as áreas das mamas em que as mulheres devem apalpar com foco em autoconhecimento. Este produto, que só estará disponível para o público em geral a partir de meados de 2017 após etapa de testes do projeto piloto que começa agora, tem a pretensão de se tornar um ícone do cuidado com a saúde para jovens de 16 a 25 anos.

Com alcance nacional, além de um hotsite exclusivo (www.sutiarosa.com.br) sobre o projeto e uma linha direta para elucidar dúvidas, a ação conta com o apoio da ONU Mulheres – Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres para a escolha das entidades que se beneficiarão do projeto, já que parte dos recursos obtidos com a venda do sutiã a partir de 2017 serão revertidos para ONGs.

Por dentro da ação

A ação traz como ícone um sutiã com estampa conceitual feita a partir da desconstrução do laço que é símbolo mundial do combate ao câncer de mama. Este produto tem a pretensão de se tornar um ícone para jovens de 16 a 25 anos com o objetivo de:

1) Lembrar as jovens que, na idade delas, também é preciso cuidar da saúde, consultando um médico regularmente e escolhendo a especialidade que faça mais sentido com seu momento atual de vida. Pode ser um pediatra, um clínico geral ou um ginecologista, por exemplo;

2) Promover o autoconhecimento do corpo ainda na juventude, para que elas saibam o que é normal nas suas mamas. E se um dia, no futuro, perceberem qualquer mudança, falarem imediatamente com um médico;

3) Aproveitando a simbologia do Outubro Rosa, fazer com que elas incentivem fortemente suas mães, tias e avós sobre a importância da prevenção do câncer de mama, consultando regularmente um ginecologista e realizando os exames necessários, como mamografia a partir dos 40 anos.

Em 2016, foram fabricados 300 protótipos para serem distribuídos e testados por médicos, pacientes e formadores de opinião, como jornalistas e influenciadoras. Os planos de comercialização do sutiã são para meados de 2017, quando for definido um parceiro para sua confecção.

Ação de ênfase social

O Fleury não realizará a comercialização dos sutiãs, assim como não receberá nenhum recurso financeiro decorrente dessa ação. A nossa organização tem, nesse projeto, o papel de instituição idealizadora e facilitadora, estabelecendo parcerias com empresas de confecção para que coloquem o produto comercialmente à disposição das mulheres a partir de 2017, dentro da premissa de que destinarão parte das receitas diretamente a entidades dedicadas ao cuidado da saúde da mulher. O Fleury mediará o estabelecimento dessas parcerias em conjunto com a ONU Mulheres, que apoiará na seleção de entidades.

Junte-se

Segundo a estimativa sobre incidência de câncer de mama no Brasil, até o final de 2016, o INCA prevê que 58 mil novos casos serão diagnosticados, muitos deles oriundos da falta de informação da população. Por isso, com seus 90 anos de história, o Fleury Medicina e Saúde lança o projeto Sutiã Rosa e convida todos a colocarem em prática um slogan que pode salvar vidas: ‘Prevenção desde cedo é para o seu bem e para o bem de toda uma geração’.

