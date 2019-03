Tá achando que o Carnaval já acabou? Não em Porto Alegre! Confira programação do final de semana

Por Gabriella Rocha*

Com saudades do carnaval? Neste sábado, 30 de março, o Carnaval de Rua Comunitário acontecerá no bairro Cristal, em Porto Alegre. O evento, que começa as 15h, contará com marchinhas antigas, a banda Samba do Quiosque e os blocos Anjinhos do Cristal, Nossa Senhora das Graças e Amigos da Ecológica.

A festa continua no domingo (31), no mesmo horário, dessa vez na região da Vila Cruzeiro. No local, a roda de samba Grupo Trato Feito anima os foliões, seguidos do Grupo Trato Feito, Escola de Samba Império do Sol, Grupo Vem Com a Gente e presença dos blocos Alegria, Vila do Campinho e Amavtron.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

(Foto: Luciano Lanes/PMPA)

