Tá na Mesa aborda desafios e potencial de crescimento

Os desafios e o potencial de crescimento da economia do País será o tema da reunião-almoço Tá na Mesa, promovida pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) nesta quarta-feira (24). O convidado da entidade é o presidente da John Deere no Brasil, Paulo Herrmann. O empresário vai falar sobre os desafios do cenário da agroindústria internacional. Também serão abordadas as perspectivas de crescimento do PIB, como isso afeta a produção e o consumo de alimentos e o protagonismo do Brasil em atender essa demanda.

Fundada em Moline, nos Estados Unidos, em 1837, a John Deere está no Brasil desde 1979, com fábricas no Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. A empresa atua nos segmentos agrícola, de construção e no mercado florestal, tendo investido, somente na última década, mais de US$ 550 milhões no País.

