Tá na Mesa discutirá reflexos da Justiça na próxima quarta-feira

A próxima edição do Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), que acontecerá na quarta-feira (22), terá a Justiça como temática de discussões. O tema central do evento será “O papel da Justiça frente ao cenário político e econômico do Brasil”.

O assunto será debatido pelo procurador-geral do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa e pelo chefe do Ministério Público gaúcho, Fabiano Dallazen. na pauta, estarão temas como a necessidade das instituições em se modernizarem para atender as novas demandas da sociedade e os desafios da atuação da advocacia pública no desenvolvimento do estado.

Serviço

O quê? Tá na Mesa – Federasul: “O papel da Justiça frente ao cenário político e econômico do Brasil”

Quando? Quarta-feira, 22 de maio de 2019, às 12h

Onde? Sede da Federasul, no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre.

