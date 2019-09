Técnico do Internacional lamenta título perdido e garante força total no Brasileirão

Após a derrota do Internacional para o Athletico-PR nesta quarta-feira (18), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o técnico do time Colorado, Odair Hellmann concedeu entrevista coletiva e falou sobre a partida, que deu o título de campeão da Copa do Brasil ao time paranaense.

Ele abriu a coletiva agradecendo aos torcedores Colorados, que lotaram a casa nesta noite. Em seguida, falou sobre a atuação do Colorado, que teve mais posse de bola dentro de campo, mas não conseguiu reverter o jogo. “A gente teve posse dentro de campo do Athletico, mas não conseguimos traduzir isso em gols para conseguir a vitória”, lamentou.

Um dos grandes desfalques do time Colorado foi o jogador D’Alessandro, que não pôde jogar devido uma lesão na coxa. “Claro que o D’Alessandro faz falta, mas eu como comandante, não posso vir aqui dar essa justificativa. Foi também por isso. Hoje o Pottker estava fora e também poderia ser uma alternativa de velocidade”. lembrou Odair.

O técnico foi muito vaiado pela torcida no final da partida e alguns pediram até sua demissão do clube. O técnico lembrou sua trajetória dentro do Internacional. “Quero lembrar uma situação importante dentro dessa caminhada. A direção quando assumiu, recebeu o clube sem dinheiro. Mas muito sem dinheiro. E não foi pouco. O que a direção fez? Sentou com a comissão (técnica) e fomos criativos”.

E continou. “A direção fez todo o esforço com a dificuldade financeira que teve. Manteve os salários em dia mesmo com o déficit financeiro. Desde o início e desde quando eu fui efetivado como treinador, fomos subindo de produção”, destacou.

Sobre o título perdido dentro de casa, o técnico resumiu. “Futebol é um jogo de erros e a gente precisa corrigir nas vitórias e nas derrotas. Perder dentro de casa, nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Claro que o torcedor quer o título e nós também queremos”.

Odair também falou sobre o Brasileirão, que o Inter disputa neste domingo (22), em partida contra a Chapecoense. “Planejamento de domingo é ganhar. Jogar com todas as forças que tiver. Quanto mais rápido possível você se levantar, mais rápido você consegue se manter”, garantiu.

