Tecon Rio Grande realiza palestra sobre portos inteligentes no Robótica 2019, em Rio Grande

O Tecon Rio Grande, empresa do grupo Wilson Sons, é um dos patrocinadores do Robótica 2019, que acontece de 22 a 26 de outubro, na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em Rio Grande. Na programação, o terminal de contêineres participará, no dia 24 (quinta-feira), do I Smart Seas 2019 – Workshop em Embarcações Autônomas e Portos Inteligentes.

Dentro da atividade, às 9h, no Auditório João Rocha, o Gerente de Sistemas do Tecon Rio Grande, Giovanni Ross Phonlor, será um dos palestrantes do painel Portos Inteligentes com o tema “Inovação e Automação em Terminal de Contêineres”. Juntamente com Phonlor, compõem o painel Lucas Elizalde, da Yara, que abordará “Yara 4.0: Inovação Tecnológica na operação de Fertilizantes”, e Artur Gibbon, da Oceantec/FURG, sobre “Portos e indústrias inteligentes”.

O workshop destacará as principais tecnologias que devem estar presentes em qualquer Smart Port. “O conceito de Portos Inteligentes está diretamente relacionado à utilização de tecnologias digitais para promover o aprimoramento das condições de segurança do trabalho, o aumento da eficiência operacional e a redução dos impactos ambientais da atividade portuária”, comenta Phonlor.

O Robótica, em sua 17ª edição, integra as mais respeitadas competições e os mais importantes congressos científicos nas áreas de Robótica e Inteligência Artificial (IA) da América Latina. Todos os anos, acontece em um país da América Latina e reúne vários sub-eventos visando incentivar a pesquisa e o desenvolvimento na área de robótica. Em 2019, o evento ocorre pela primeira vez no Rio Grande do Sul, tendo a cidade de Rio Grande como sede. O Robótica é promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) e pelo RobCup Brasil.