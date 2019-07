Temperatura se eleva no RS neste sábado

E o calor volta ao Rio Grande do Sul! Uma onda de ar quente avança sobre o Estado elevando a temperatura neste sábado (20). O sol deve predominar em todas as regiões, mas ao longo do dia nuvens podem aparecer em algumas cidades.

De acordo com a MetSul Meteorologia, apesar do amanhecer parecer um pouco frio, a temperatura esquenta ao longo do dia, e a tarde deve ser agradável. O vento se intensifica no fim da tarde e à noite, especialmente na região Oeste. Em Porto Alegre, sol entre nuvens na maior parte do tempo. A mínima na Capital será de 13°, enquanto a máxima pode chegar perto dos 27°C.

