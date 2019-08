TIM é escolhida como Melhor Empresa de Telecomunicação da Bolsa

A TIM conquistou o prêmio de Melhor Empresa da Bolsa, da InfoMoney, no setor de Telecomunicações. A operadora ficou no topo da primeira edição do ranking exclusivo criado pelo veículo em parceria com o Ibmec e a empresa de informações financeiras Economatica. A premiação aconteceu no final de julho, no Hotel Unique, em São Paulo, e contou com a presença de Paulo Humberto, Diretor de Top Clients Solutions da TIM Brasil que representou a TIM na cerimônia.

“O prêmio de Melhor Empresa de Telecomunicação da Bolsa coroa o trabalho que realizamos nos últimos anos com o objetivo de reposicionar a companhia na direção de uma melhor experiência dos clientes. O resultado foi sólido crescimento no desempenho financeiro e operacional da companhia, provocando uma resposta do mercado com boa valorização das ações ao mesmo tempo em que a empresa se tornava a preferida dos analistas na bolsa”, define Adrian Calaza, Chief Financial Officer e Diretor de Relações com Investidores da TIM Brasil.

O ranking analisou as principais empresas da bolsa brasileira nos últimos três anos (2016, 2017 e 2018), avaliando os critérios de rentabilidade da companhia, desempenho das ações e práticas de governança corporativa. A parte quantitativa da análise, feita pela Economatica, considerou o desempenho das ações, considerando o retorno absoluto e também o número de vezes que a ação teve um resultado melhor que o do Ibovespa. Já a avaliação qualitativa, conduzida pelo Ibmec, mediu as companhias de acordo com critérios de governança corporativa.

Durante o período analisado, a TIM trabalhou em quatro grandes frentes: reposicionamento da marca, com foco na experiência do cliente e na qualidade dos serviços e atendimento; melhoria de infraestrutura de rede; implementação de um programa de eficiência além das reduções de custo tradicionais, e mudança de cultura dentro da empresa para incentivar os colaboradores a ter um maior senso de propriedade. “Nos últimos anos, consolidamos a trajetória de recuperação da empresa, iniciada em 2016. Apesar de uma recuperação macroeconômica frágil, o foco na execução nos possibilitou fazer entregas consistentes e voltar a crescer de maneira sólida, expandindo o fluxo de caixa e aumentando a remuneração dos nossos acionistas” completou o executivo.

