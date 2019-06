Time de Ronaldo pode ser punido após escândalo na Espanha

Um áudio que seria da autoria de Carlos Aranda, ex-jogador de futebol, vazou na segunda-feira (03) e movimentou o noticiário espanhol. De acordo com o jornal El Mundo, sete jogadores do Valladolid, time presidido por Ronaldo Fenômeno, teriam aceitado perder para o Valencia (2 a 0), na última rodada do Campeonato Espanhol.

Caso o esquema de manipulação de resultados, que envolve partidas da primeira e segunda divisão espanhola, seja confirmado, a equipe do ídolo brasileiro pode sofrer punições pesadas, como perder o mando de campo por toda a temporada e ser rebaixada.

Segundo publicou o Mundo Deportivo nesta terça-feira (04), o Valladolid pode ser enquadrado no artigo 75 do Código Disciplinar da Federação Espanhola. O artigo fala sobre “participação em jogos, apostas” e descreve uma série de sanções a serem aplicadas a “jogadores, treinadores e árbitros”.

Além de uma multa, que pode variar de 3 mil a 30 mil euros, o clube pode perder três pontos na classificação, ser rebaixado de divisão e até mesmo ter de mandar as partidas em estádios neutros. A pena máxima com relação aos jogos como mandante chega a uma temporada.

Vale ressaltar que o Valladolid só cairia para a Série B, se a suposta manipulação for confirmada, com uma sanção direta. Caso perca três pontos, uma das medidas previstas no código, ficaria com 38 pontos, um a mais que o Girona, primeiro time rebaixado na temporada atual.

A publicação do jornal catalão também faz a ressalva de que o Valencia, aparentemente à parte do suposto esquema, não corre risco de punições no momento. A equipe se garantiu na próxima Liga dos Campeões após a vitória por 2 a 0 diante do Valladolid, na última rodada da competição.

Churrasco

Uma foto de um churrasco, realizado em 17 de maio, na casa do jogador Sergio Gotán Gallardo, conhecido como Keko, pode ter sido o dia em que sete jogadores do Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno, combinaram a participação no esquema.

Segundo a rádio espanhola Cadena SER, a reunião citada por Borja foi o churrasco que celebrou a despedida ao jogador no mesmo dia em que anunciou sua aposentadoria. Borja disse à emissora que três dos jogadores nem sequer jogaram o duelo contra o Valencia.

Através de gravações interceptadas, a polícia descobriu que sete jogadores foram comprados para garantir a vitória do Valencia por 2 a 0 sobre o Valladolid. O resultado desta partida, válida pela última rodada da primeira divisão do Campeonato Espanhol, definiu a última vaga para a Liga dos Campeões.

À rádio Cope, Borja disse que a visita aos escritórios do clube foi em janeiro para se candidatar como treinador da base. Posteriormente, dois dias antes da reunião, Borja e Bravo se encontraram novamente em um barque pertence ao jogador do Real Valladolid, o Corinto, para um café, reunião em que a esposa e filha do meia também estavam.

Nesse mesmo dia, Bravo participou do treinamento do time. Borja também queria deixar claro que a reunião na casa de Keko foi um churrasco com a família no dia de sua despedida e não foi uma reunião secreta. Ele também revelou que Ronaldo lhe disse que o que se envolveu apenas quando ele jogou seu melhor jogo da temporada.

